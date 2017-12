Pent: vigastus pole nii tõsine kui kevadel

Uus maailmameister kaalukategoorias kuni 105 kilogrammi on Iraani tõstja Ali Hashemi, kes rebis 183 ja tõukas 221 ning sai seega kogusummaks 404 kilogrammi. Esimest korda selles kaalus võistelnud Leho Pent vigastas küünarliigest, kui kangil oli rebimise algraskus 158.

"Rebend on, aga ma arvan, et vigastus pole niivõrd tõsine kui kevadel," ütles Pent ETV spordisaatele. "Käsi liigub rohkem ning vigastus polnud nii valus."

Hõbemedali nii tõukamises kui kahe tõste summas võitis lätlane Arturs Plesnieks. Kogusumma 402 jäi aga kolme kilo võrra kehvemaks tema enda pronksitulemusest eelmisel MM-il. Seega kahe-aasta tagune tulemus võinuks lätlasele seekord tuua maailmameistritiitli.

Enne eeloleval ööl toimuvat üliraskekaaluvõistlust on tänavuse MM-i parim tulemus hoopis kaalukategooria kuni 94 kilo maailmameistri Sohrab Moradi nimel. Tema tõukas maailmarekordi 233 ja kogusumma 417 kilo on samuti uus rekord. Iraani tõstjate äsjased tulemused annavad märku sellest, et kindlasti on ka üliraskekaalu mehed Salimi ja Alihosseini väge täis ja mitte ainult nemad.

"On oodata pingelist ja head võistlust," ennustas Pent. "Mart ja tema konkurendid on väga heas vormis. Keegi ei hakka kellelegi midagi kandikul kätte andma."