Liverpooli peatreener: Klavan on tagasi

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas, et Ragnar Klavanit seganud haigus on taandunud ja eestlane on valmis homsest Meistrite liiga mängust Moskva Spartakiga osa saama.

Eelmisel nädalal haiguse tõttu kaks mängu vahele jätnud Klavan on paranenud nagu ka teine kaitsja Joe Gomez, vahendas Soccernet.ee.

"Nad nägid paremad välja, treenisid eile ja eeldan, et treenivad ka täna. Ragnar ja Joe on tagasi," rääkis Klopp mängueelsel pressikonverentsil. "Joel Matip ei ole, Adam Lallana ei ole, see on loodetavasti kõik."

Kõigis viimastes mängudes on kaasa teinud Dejan Lovren, kes viimases mängus Brightoni vastu moodustas keskkaitsetrio koos poolkaitsjate Emre Cani ja Georginio Wijnaldumiga. Kodus Spartaki vastu piisab Liverpoolile viigist, et edasipääs kindlustada, võit kindlustaks alagrupi esikoha.