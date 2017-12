Käsipalli meistriliigas lähevad vastamisi värsked karikafinalistid

Rekordilise, 11. karikavõidu tõi Servitile kindel 34:23 (17:8) võit. Kolmandas voorus liigamängus kohtudes olid põlvalaste võidunumbrid lausa purustavad ehk 33:12 (17:5). Viljandlaste viimane võit Serviti üle pärineb hooajast 2015/16, võiduta ollakse juba üksteist kohtumist järjest.

Marko Koks: meil on omad võimalused!

"Muidugi on Serviti väga tugev, aga usun, et meil on kodusaalis omad võimalused," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks. "Oleme siiani hätta jäänud põlvalaste agressiivse mängualgusega, ent me ei tohi selle tempoga kaasa minna. Ja muidugi peame vältima lihtsaid vigu, mida näiteks karikafinaali avapoolajal selgelt liiga palju tegime."

Mulgid kaotasid laupäeval poolfinaalis Kristo Järve ning Koks arvas, et veteran ei saa mängukorda ka kolmapäevaks. "Tähtsaid kohtumisi on veel ees, riskida ei taha ning lisaks saame liigamängus kasutada oma noori, kes karikasarjas spordikooli esindasid. Näiteks 17-aastane Simon Drõgin oli viimati Tapa vastu väga hea, kindlasti saab ta oma võimalused ka kolmapäeval," lausus Koks.

Serviti suurt pidu pühapäeval ei pidanud. "Võtsime rahulikult, käisime meeskonnaga õhtust söömas," ütles värske karikavõitja peatreener Kalmer Musting. "Eile oli puhkepäev ja täna püüame mehed nii kehaliselt kui vaimselt jälle liikuma saada. Probleeme ei tohiks olla, kõik mängijad jäid nädalavahetusel terveks."

Põlvalastel on käimas periood, kus 13 päevaga peetakse seitse mängu – kõik tugevate vastastega. "Oleme selles olukorras varemgi olnud ja saame hakkama," arvas Musting. "Eks hea emotsiooni pealt ole parem ka uutele mängudele vastu liikuda. Nädalavahetusel tulevad külla väga tugevad Valgevene ja Ukraina klubid, seal on kindlasti omamoodi tõehetk – et kui tugevad me nendega võrreldes oleme."

Veerand tundi enne liidrite mängu algab kolmapäeval Kalevi spordihallis HC Tallinna ja Aruküla/Audentese mõõduvõtt. Esimese omavahelise kohtumise oktoobri algul võitsid pealinlased 31:23 (17:11). Ehkki liigatabelis lahutab meeskondi üheksa punkti, on arukülalased viimases kahes mängus kõvasti peavalu valmistanud nii Viljandile kui HC Viimsi/Tööriistamarketile, kaotades mõlemale vaid kahe väravaga.

Nooruslik Tapa külastab Viimsit

Neljapäeval võõrustab HC Viimsi/Tööriistamarket tabeli viimast ehk SK Tapat. Avakohtumine kolmandas voorus tõi rõõmu Viimsile, kes sai võõrsil 35:29 (17:13) võidu. See jäi kuueks nädalaks viimsilaste ainsaks võiduks, kuid viimases kahes voorus nopiti jälle punkte, kui alistati HC Tallinn ja Aruküla/Audentes.

"Karikanädalavahetuse pettumus tuleb ära unustada," sõnas kodumeeskonna peatreener Ain Pinnonen. "Loodan, et mehed taastuvad nii füüsiliselt kui vaimselt. Ka viimane on väga tähtis, aga usun, et neli päeva on piisav aeg. Õnneks ei lisandunud meie ridadesse vigastatuid. Tapa on kindlasti ohtlik, kuid oleme valmis!"

Tapa jäi viimati suurelt alla Viljandile, kuid mängis liiga parima snaipri Kaimar Leesita. "Loodan, et ta naaseb meie ridadesse," lausus tapalaste peatreener Elmu Koppelmann. "Kaks nädalat tagasi lõid kehralased mitu meie meest rivist välja ning endiselt ootab meil lahendamist väravavahiprobleem, kuid läheme lahingut andma."

Nädalavahetusel sai Tapa meeskonnast auhinnatud Vahur Oolup, kes tunnistati Eesti 2017. aasta parimaks meesjuunioriks. "Usun, et see on järjekordne tõestus Tapal tehtavast heast tööst noorte käsipallurite arendamisel," ütles Koppelmann. "Nüüd on meie noorel meeskonnal vastas Viimsi, kes ehk on karikamängudest veidi väsinud, aga muidugi on neil kvaliteetsem ja kogenum koosseis."

Karikavõistlustel kolmanda kohaga leppinud HC Kehra/Horizon Pulp&Paper sõidab neljapäeval külla Põlva Coopile, kellega tänavu juba kolm lahingut peetud. Liigas said kehralased kindla 30:20 (14:9) võidu, kuid enne seda kaotasid kodus karikamängus, ehkki edenesid kahe mängu kokkuvõttes järgmisse ringi.

Eesti meistriliiga 10. vooru mängud:

06.12. 18:45 HC Tallinn – Aruküla/Audentes

06.12. 19:00 Viljandi HC – Põlva Serviti (otse postimees.ee)

07.12. 19:00 Põlva Coop – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

07.12. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – SK Tapa