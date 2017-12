Austraalia jäi pool aastat enne maailmameistrivõistlusi kehva seisu, kui senine peatreener Ange Postecoglou teatas, et ei jätka peatreenerina, kirjutab Soccernet.ee. Kandidaatidest aga puudust ei ole ja nüüd avaldas soovi Eriksson, kes 2002. ja 2006. aasta MM-idel käis Inglismaa ja 2010. aastal Elevandiluuranniku peatreenerina.

"Muidugi pakub see mulle huvi. See on suur jalgpalliriik, kes sõidab MM-ile," rääkis Eriksson Herald Sunile. "Olen Austraalia mänge vaadanud, vaatasin ka kvalifikatsioonimänge Hondurasega. Postecoglou tagasi astumine oli üllatus, aga selline on elu. Aga MM on maailma suurim jalgpallipidu ja see on midagi tõeliselt ilusat."

Austraallased on lubanud otsuse teha veebruari keskpaigaks.