TÄNA | ROK otsustab Venemaa talisportlaste OM-saatuse üle

Dopinguskandaalide tõttu rahvusvahelise põlu alla sattunud Venemaa oli sarnases olukorras ka Rio suveolümpia eel, toona jättis ROK otsuste tegemise rahvusvaheliste spordialaliitude kanda. Tänane otsus tugineb suurel määral endise Šveitsi presidendi Samuel Schmidti koostatud komisjoni uurimisraportile. ROK-i presidendi Thomas Bachi ametlik pressikonverents algab Eesti aja järgi kell 20.30.

Olümpiauudiseid kajastav portaal Insidethegames.biz peab tõenäoliseks, et ROK ja Venemaa valitsus on karistusest omavahel juba rääkinud, eeldatavalt võivad puhtad sportlased OM-il küll osaleda, kuid neutraalse lipu all. Samuti väidab portaal, et ROK on juba kontakteerunud ROK-i ametlike võistlusvormide tootja Nikega, et Venemaa sportlased saaksid OM-il kanda neutraalsete värvidega võistlusriideid.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas uudisteagentuurile TASS eile, et Venemaa ei kaalu olümpiamängude boikoteerimist, kuid ei ole nõus tunnistama "mitmeid Venemaa sportlasi puudutavaid [rahvusvahelise antidopingu] WADA otsuseid".