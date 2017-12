Ametlik: Venemaa sportlased saavad olümpial võistelda vaid neutraalsetena

ROK määras Venemaa olümpiakomiteele dopinguskandaalide tõttu olümpial võistlemise keelu, kuid need sportlased, kes suudavad enda puhtust tõestada, saavad olümpial neutraalse lipu all võistelda.

Millised Venemaa sportlased olümpiale pääsevad? ROK-i teatel moodustatakse kutsutute nimekiri, mis pannakse kokku sõltumatu dopingukomisjoni poolt. Komisjon peab nimekirja koostades lähtuma eelkõige sellest, et kutsutud peavad olema olümpiale kvalifitseerunud, lisaks peavad nad olema puhtad ehk neil ei tohi olla minevikust dopingurikkumisi ning nad peavad enne olümpiamänge läbima dopingukontrolli. Lõpliku otsuse, kes sellest nimekirjast olümpiale pääseb, teeb siiski ROK.

PyeongChangi olümpiale ei pääse ka ükski Sotši olümpiamängudel olnud Venemaa koondise taustajõududest, Lõuna-Koreasse ei lubata ühtegi treenerit ega arsti, kelle hoolealused on kunagi dopingureegleid rikkunud.

ROK-i otsus Venemaa olümpiakomiteele olümpiakeeld määrata tugines suurel määral endise Šveitsi presidendi Samuel Schmidti koostatud komisjoni uurimisraportil. Schmidi komisjon tuvastas 17 kuud kestnud töö tulemusel, et Venemaal on tõepoolest aset leidnud süstemaatiline dopinguproovidega manipuleerimine riiklikul tasandil.

Venemaa sportlased, kes enda puhtust tõestavad, võistlevad nime all Olümpiasportlane Venemaalt, lühendina OAR. Sama nimi on ka sportlaste võistlusdressil ning nad võistlevad olümpialipu all. Kullavõidu korral mängitakse sportlasele olümpiahümni.

"See oli pretsedenditu rünnak olümpiamängude ja spordi puhtuse vastu. ROK-i täitevkomitee on süstemaatilise dopinguproovidega manipuleerimise eest määranud sobiva karistuse, kaitstes samas puhtaid sportlasi," kommenteeris ROK-i president Thomas Bach. "Olles ise olnud sportlane, on mul kahju kõikidest puhastest sportlastest, kes selle tõttu kannatavad."

Ühtlasi otsustas ROK, et PyeongChangi olümpiale ei lubata ühtegi inimest Venemaa spordiministeeriumist ning Sotši olümpia ajal Venemaa spordiministrina ametis olnud Vitali Mutkole ja tema aseministrile Juri Nagornõhhile määrati eluaegne olümpiakeeld. Lisaks peatati Venemaa olümpiakomitee presidendi Aleksandr Žukovi liikmelisus ROK-is.

Venemaa olümpiakomitee peab ROK-ile hüvitama uurimiskulud kogusummas 15 miljonit dollarit, seda raha kasutatakse ka sõltumatu dopingukontrolli loomiseks.

Koheselt pärast ROK-i otsuse avalikustamist teatas uudisteagentuur Interfax, et Venemaa riiklikud tele- ja raadiokanalid PyeongChangi olümpiat ei vahenda, kuna Venemaa koondis seal ei osale.

Vilepuhuja Rodtšenkov: olen ROK-i otsuse üle uhke

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) määras Venemaa olümpiakomiteele olümpial võistlemise keelu, kuid puhtad sportlased saavad siiski neutraalsetena tuleva aasta PyeongChangi olümpial osaleda. Sotši olümpia dopinguskeemi avalikkuse ette toonud vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi tunnustas ROK-i.

Moskva dopingulabori endine juht Grigori Rodtšenkov väitis eelmisel aastal, et Venemaal on riiklik dopingupoliitika ja 2014. aasta Sotši olümpial manipuleeriti proovidega, Venemaa sportlaste proove vahetati puhta uriini vastu. ROK-i uurimiskomisjonid leidsid, et Rodtšenkovi väited vastasid tõele ja seetõttu määrati Venemaa olümpiakomiteele keeld.

"Edastasin just Grigorile ROK-i otsuse, ta on ROK-i tehtud töö üle väga uhke," rääkis Rodtšenkovi advokaat Jim Walden.

"ROK-i otsus saadab julge sõnumi, näidates, et sellist riiklikku petuskeemi ei taluta ühegi riigi puhul. Nagu maailm nüüd nägi, olid dr Rodtšenkovi antud asitõendid Venemaa riikliku dopingusüsteemi kohta usutavad ja ümberlükkamatud, seda skeemi aitas läbi viia toonane spordiminister Vitali Mutko ja teised kõrged riigiametnikud," edastas Rodtšenkovi advokaat meediale. "Nüüd on dr Rodtšenkovi sõnu kinnitanud nii WADA kui kaks ROK-i distsiplinaarkomisjoni, Venemaa korduvad eitused pole usutavad, nad pole suutnud vastupidist kuidagi tõestada. Otsus keelata Venemaa ametnikel olümpiamängudel osaleda peaks näitama nii Venemaale kui teistele riikidele, et sellistel reegliterikkumisel on karmid tagajärjed. ROK-i otsus määrata Mutkole eluaegne olümpiakeeld on samuti sobiv karistus."

"Dr Rodtšenkov nõustub ka ROK-i otsusega lubada puhastel sportlastel neutraalsena võistelda," jätkus advokaadi avaldus. "Siiski peaks tema arvates olema väga karmilt paika pandud, kes on puhas – WADA-l ei tohi nende (ega nende treeneri) vastu olla ühtegi etteheidet, neil ei tohi olla varasemaid dopingurikkumisi ja nad peavad enne olümpiamängude algust andma sõltumatute testijate juures puhta dopinguproovi."

Eelinfo:

Dopinguskandaalide tõttu rahvusvahelise põlu alla sattunud Venemaa oli sarnases olukorras ka Rio suveolümpia eel, toona jättis ROK otsuste tegemise rahvusvaheliste spordialaliitude kanda. Tänane otsus tugineb suurel määral endise Šveitsi presidendi Samuel Schmidti koostatud komisjoni uurimisraportile. ROK-i presidendi Thomas Bachi ametlik pressikonverents algab Eesti aja järgi kell 20.30.

Olümpiauudiseid kajastav portaal Insidethegames.biz peab tõenäoliseks, et ROK ja Venemaa valitsus on karistusest omavahel juba rääkinud, eeldatavalt võivad puhtad sportlased OM-il küll osaleda, kuid neutraalse lipu all. Samuti väidab portaal, et ROK on juba kontakteerunud ROK-i ametlike võistlusvormide tootja Nikega, et Venemaa sportlased saaksid OM-il kanda neutraalsete värvidega võistlusriideid.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas uudisteagentuurile TASS eile, et Venemaa ei kaalu olümpiamängude boikoteerimist, kuid ei ole nõus tunnistama "mitmeid Venemaa sportlasi puudutavaid [rahvusvahelise antidopingu] WADA otsuseid".