Müügile tulid aastalõputurniiri passid

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Snuukri suurturniiril UK Championshipil langes kolmandas ringis auti maailma edetabeli teine number Judd Trump. See tähendab, et enam pole konkurentsis ainsatki Top 3 mängijat.

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Pileteid üritusele saab osta Piletilevist ja kohapeal. Turniiripass, mis tagab sissepääsu kõikidel päeval, maksab eelmüügist ostes 12 eurot, kohapealt soetades on hinnaks 15 eurot. Päevapilet, mida on võimalik osta vaid kohapeal, maksab 3 eurot.

