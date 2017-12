Teppan kasutas saadud võimaluse ära, Kreek kogub vormi

Trentino Volley alistas 3:2 (22:25; 28:26; 23:25; 27:25; 15:11) liiga kolmanda koha meeskonna Modena Azimuti, Renee Teppan sekkus mängu kahes viimases geimis ja tegi väga korraliku etteaste, kirjutab volley.ee. Eesti koondise diagonaalründaja tõi 11 punkti (+3), lüües 16 tõstest punktiks üheksa (56%), lisaks üks serviäss ja üks punkt blokist. Liigatabelis hoiab Trentino üheksandat kohta.

Itaalia naiste liigas said Anna Kajalina ja Ravenna samuti võidurõõmu tunda, kui 3:2 (16:25; 25:18; 18:25; 28:26; 15:12) alistati Soverato Volley. Kajalina arvele kogunes 24 punkti (+14). Liigatabelis hoitakse oma divisjonis seitsmendat kohta.

Tihe nädal jäi seljataha Prantsusmaal mängivatel eestlastel. Naiste meistriliigas said võidurõõmu tunda mõlemad meie rahvusnaiskonna võrkpallurid. Liis Kullerkann ja Pariisi St-Cloud alistasid 3:0 (25:13; 25:22; 26:24) Le Cannet´. Kullerkann tõi 5 punkti (+1). Kristiine Miilen ja St. Raphael olid 3:2 (22:25; 23:25; 25:12; 25:20; 16:14) üle Venellesi naiskonnast. Miilen tõi neli punkti. Liigatabelis on eestlannade klubid lähirivaalid, Pariis on hetkel neljas, St Raphael viies.

Prantsusmaa meeste meistriliigas peeti nädala sees karikamänge ja nädala lõpus liigamänge. Martti Juhkami ja Tourcoing olid 3:0 (25:21; 25:23; 25:22) üle Toulouse´ist. Juhkami kontole kogunes kuus punkti ja efektiivsuses jäi nurgaründaja nulli. Ardo Kreek on pärast vigastusepausi naasmas korralikku mänguvormi ja tõi Pariisi Volley kasuks 12 punkti (+9; rünnak 86%) ning meeskond alistas 3:1 (24:26; 25:19; 25:22; 25:19) Nantes Reze'i. Kaotusega pidid leppima Kert Toobal ja Andri Aganits. Toobal ja tema koduklubi Rennes Volley jäid 1:3 (20:25; 18:25; 25:22; 18:25) alla Toursile. Sidemängijana tegutseva Toobali arvele jäi lisaks oma põhiülesannetele koguni seitse punkti (+7). Aganits ja Montpellier kaotasid 1:3 (18:25; 25:18; 21:25; 22:25) Ajacciole. Sel hooajal liigas blokikuninga staatusesse tõusnud rahvusmeeskonna temporündaja tõi kuus punkti (+5), neist vaid 1 tuli blokist. Liigatabelis on Pariis teine, Tourcoing viies, Montpellier kuues, Rennes 12.

Türgis oli Oliver Vennol mängupaus, ent naiste esiliigas said Kadi Kullerkann ja Yesil Bayramic 1:3 (16:25; 25:19; 24:26; 21:25) kaotuse Arkas Sporilt. Eestlanna arvele kogunes oma naiskonna parimana 16 punkti (+9). Liigatabelis ollakse 13. positsioonil.

Soome meistriliigas sai Andrus Raadiku koduklubi Pielaveden Sampo kirja võidu ja kaotuse. 2:3 (23:25; 19:25; 25:23; 25:13; 15:17) jäädi alla liiga liidrile Etta Volleyle. Raadiku arvele jäi meeskonna parimana 21 punkti (+10). Teises eelmisel nädalal peetud kohtumises saadi 3:0 (25:22; 25:23; 25:23) jagu Vantaa Ducksist. Eesti koondise nurgaründaja tõi seekord 13 punkti (+8). Soome liigas on Sampo viies.

Poolas tuli Lubini Cuprumil vastu võtta 2:3 (19:25; 25:21; 26:24; 16:25; 10:15) kaotus Czarni Radomilt. Keith Pupart tegi korraliku esituse, tuues 15 punkti (+12). Robert Täht ravib hüppeliigese vigastust ja kaasa ei teinud. Poola liigas hoiab Cuprum 10. kohta. Poola naiste esiliigas kaotas Julija Mõnnakmäekoduklubi Solna Wieliczka 2:3 (23:25, 25:21, 25:19, 21:25, 12:15) Tarnowile. Liigatabelis hoitakse neljandat kohta.

Belgias said võidurõõmu tunda mõlemad seal pallivad eestlased. Rahvusmeeskonna libero Rait Rikbergja Meneni Prefaxis alistasid 3:0 (25:23; 25:20; 25:18) Zoerseli. Rikberg tegi kaasa kogu kohtumise. Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko said 3:1 (25:17; 23:25; 25:18; 25:13) võidu Leuvreni Haasrode üle. Eesti koondise temporündaja kogus neli punkti rünnakul ja neli blokis. Liigatabelis on Menen liider, Maaseiki meeskond kolmas.

Slovakkias Prividza klubis palliv Andres Toobal vaatas varumeeste alast, kuidas meeskond alistas 3:0 (25:13; 25:14; 25:13) Stara Lubovna meeskonna. Tabelis on Prievidza liider.

Tšehhis aitas Henri Treial Cez Karlovarsko 3:0 (25:23; 25:14; 25:18) võidule Zlini Fatra üle. Treial panustas võitu kümme punkti (+9). Karlovarsko hoiab Tšehhi liigas neljandat kohta.

Saksamaal tegi hea esituse Karli Allik, tuues Düren Powervolley kasuks kümme punkti ja Düren sai 3:2 (19:25; 25:22; 22:25; 25:18; 15:13) jagu Bühlist. Liigatabelis on Düren neljandal kohal.

Šveitsi meeste meistriliigas alistas Kristo Kollo ja treener Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerd Volley 3:0 (27:25; 25:19; 25:15) Berni. Teises kohtumises saadi 3:1 (25:27; 25:23; 25:21; 25:11) jagu Luzerni meeskonnast. Schönenwerd on liiga neljas meeskond.

Naiste meistriliigas teenis Anu Ennoki koduklubi Sm'Aesch Pfeffingen nädalavahetuse alustuseks 3:0 (26:24; 25:21; 25:21) võidu Viteose naiskonna üle. Teises kohtumises alistati 3:1 (26:28; 25:15; 13:25;17:25) Düdingen. Nette Peit ja Könizi Edelline kaotasid 0:3 (13:25, 12:25, 14:25) Zürichi Volerole. Teises mängus kaotati Galina VBC-le 2:3 (20:25; 26:24; 25:12; 23:25; 16:14). Pfeffingen on tabeliliider, Köniz 7. B-divisjonis sai Merlin Hurda tööandja VBC Aadorf 1:3 (25:18; 21:25; 25:19; 25:13) kaotuse Luzernilt. Hurt tõi üheksa punkti. Liigatabelis hoitakse kolmandat kohta.

Portugalis alistasid Robert Viiber ja AJ Fonte Bastardo 3:0 (31:29; 25:18; 25:23) Clube K. Bastardo on liigatabeli kolmas meeskond.