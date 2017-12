Rooba: Meistrite liiga on tähtis nii majanduslikult kui ka publiku silmis

Ainsa Soome klubina Meistrite liigas konkurentsi jäänud Jyväskylä vastane Brno Kometa on äärmiselt tehniline meeskond, kus mitmetel mängijatel on suur NHL-i ja KHL-i mängude kogemus. Veerandfinaali avamäng peetakse Jyväskyläs, valitsev Tšehhi meister on Meistrite liigas kaotanud tänavu võõrsil vaid korra.

"Ma ootan juba suure põnevusega. Minu jaoks on alati olnud tore mängida teise riigi meeskondade vastu," lausus Rooba ETV-le. "Selline hea väljakutse meile taaskord. Tõestada, et suutsime Tappara seljatada ja oleme ainus Soome meeskond, kes nii kaugele jõudnud, ei olnud juhus."

Rooba pole viimase kuuga Soome liigas resultatiivsuspunkte kogunud, aga kuna meeskondlik mäng on kõikunud, on teda proovitud erinevates kolmikutes. Rooba tunnistab, et Jyväskylä klubi eesmärk on lõpuks võita nii Soome kui ka Meistrite liiga.

"Kindlasti on klubi jaoks tähtis, sest esiteks on sel majanduslikult väga suur osakaal, kui lähed edasi ja mis on need auhinnarahad. Loomulikult on ka publiku jaoks hakanud see asi muutuma atraktiivseks ja prestiižikaks. Arvan, et vähemalt meie fännide jaoks on see sama tähtis kui koduliiga."

