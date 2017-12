Maria Rein naaseb Mehhikos toimunud MM-ilt kuue medaliga

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Snuukri suurturniiril UK Championshipil langes kolmandas ringis auti maailma edetabeli teine number Judd Trump. See tähendab, et enam pole konkurentsis ainsatki Top 3 mängijat.

Liivamägi räägib veel, et võistluste organisatoorne külg oli harjumatu. "Hommikuti oli basseinis niivõrd külm, et vesi auras ja neljanda-viienda päeva hommikune soojendus lükati seetõttu edasi. Üleüldine transport hotell-bassein-hotell jättis kõvasti soovida, aga mida päev edasi seda paremaks asi läks ja korraldajad õppisid oma vigadest."

Rein võitis ühtekokku kuus pronksmedalit ning saavutas korra ka neljanda koha. Medalid tulid kõikidel rinnuliujumise distantsidel, 50 ja 100 meetri seliliujumises ning 200 m kompleksujumises. Ühtekokku püstitas eestlanna viis isiklikku rekordit. "Olen Maria tulemustega rahul," sõnas treener Vello Liivamägi pärast enda hoolealuse viimast starti. "Keskendumine oli ujujal väga hea ning kõik alad läbis korrektselt. Teeme tööd edasi, et Downi sündroomiga võistlusklassis maailma päris teravasse tippu jõuda, sest Maria on juu siiski vaid 18-aastane.

