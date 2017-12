Eesti käsipallurid Saksamaal kaotusekibedust ei tundnud

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Snuukri suurturniiril UK Championshipil langes kolmandas ringis auti maailma edetabeli teine number Judd Trump. See tähendab, et enam pole konkurentsis ainsatki Top 3 mängijat.

Ebaõnnestunud teise poolaja järel said Andris Celminš ja RK Maribor Branik valusa 21:31 (12:12) kaotuse Loka RD Urbanscape'ilt. Celminš viskas vahetu konkurendi vastu kaks väravat. Ribnica RD Rikol on Sloveenia kõrgliiga liidrina 19 silma, järgnevad RD Koper 18, Urbanscape 16 ja Branik 13 punktiga.

Pinnoneni ennast kimbutas vahepeal reietrauma, ent nüüd on kõik korras. "Ühe mängu pidin vahele jätma, aga nüüd tegutsen jälle täisminutid ründefaasis. Kaitses ei mängi, sest treener tahab värskust hoida, et oleksin võimeline rünnakul mängu juhtima ja teravust hoidma. Eriti resultatiivne pole olnud, aga minu roll ongi teistsugune ning hetkel olen meeskonnas väga oluline lüli," kirjeldas tänavu 32 väravat visanud Pinnonen.

Augustis hooaega superkarikavõiduga alustanud Afturelding ei suutnud esimesest kuuest liigamängust ühtegi võita. Nüüd on omakorda viimasest kuuest kohtumisest saadud viis võitu. "Keeruline öelda, miks niipidi, aga liiga on siin nii ühtlane, et kõik võivad kõiki alistada," sõnas Pinnonen.

Tihedad nädalad on viimased kaks olnud Mikk Pinnonenile Islandil. Kahe nädalaga on tema koduklubi UMF Afturelding pidanud neli kohtumist. Eelmisel nädalal saadi kaks magusat võitu võõrsil, alistades IR Reykjaviki 33:29 (14:12) ja IBV Vestmannaeyjari 25:19 (10:7). Pinnonen viskas esimeses mängus kaks ja teises ühe värava. Afturelding kerkis 11 punktiga tabelis kuuendaks.

Samas liigas mängis Esseni TUSEM 25:25 viiki ASV Hamm-Westfaleniga, Karl Roosna panustas ühe resultatiivse sööduga. TUSEM on 15 punktiga 11. kohal, Aue tõusis 6 silma kogununa tabeli punase laterna rollist astme võrra kõrgemale. 2. Bundesligat kindlalt juhtival Bergischer HC-l on 30 punkti.

Värskelt Eesti parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa jäi seekord nulli peale kui MT Melsungen sai 25:19 (10:8) jagu Ludwigshafeni Die Eulenist. Bundesliga tabelitipp on tihe: SG Flensburg-Handewitt ja Berliini Füchse 25, Hannover-Burgdorf 23, Rhein-Neckar Löwen ja Melsungen 22 punkti. Tiitlikaitsja Löwenil on üks mäng varuks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel