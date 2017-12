Saalijalgpalliliiga liidriks tõusis Rinopal

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Snuukri suurturniiril UK Championshipil langes kolmandas ringis auti maailma edetabeli teine number Judd Trump. See tähendab, et enam pole konkurentsis ainsatki Top 3 mängijat.

Rinopali lähimaks jälitajaks on FC Cosmos, kes viigistas 4:4 võõrsil Tartu Maksimumiga. Rinopalist (12 punkti) jääb Cosmos maha ühe punktiga, kellest omakorda punkti kaugusel on SK Augur Enemat. Augur alistas Robert Veskimäe nelja tabamuse toel 6:4 Narva Unitedi ja möödus Ida-Virumaa meeskonnast ka tabelis. Auguril on viie mänguga koos kümme, Narval üheksa punkti.

