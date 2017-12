Eestlased välismaal: Teniste realiseeris penalti, kuid Sogndal langes kõrgliigast

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Snuukri suurturniiril UK Championshipil langes kolmandas ringis auti maailma edetabeli teine number Judd Trump. See tähendab, et enam pole konkurentsis ainsatki Top 3 mängijat.

Henrik Ojamaa koduklubi HNK Gorica tegi Horvaatias võõrsil väravateta viigi Soliniga. Ojamaa kuulus meeskonna algkoosseisu ja mängis 75 minutit. Gorica on Horvaatia esiliigas teisel kohal, kui jäädakse maha vaid Zagrebi Dinamo duubelmeeskonnast viie punktiga. Gorical on koos 32 punkti ning Dugopoljet edestatakse tänu paremale väravate vahele. Sesvete jääb neljandana neist vaid punktiga maha. Nüüd läheb Horvaatia esiliiga talvepausile, mängudega jätkatakse märtsis.

Slovakkia meistrivõistlustel tegid Ružomberok ja Artur Pikk võõral väljakul 1:1 viigi Michalovce Zemplíniga. Pikk tegi kaasa kogu kohtumise. Ružomberok on kõrgliigas kolmandal kohal 31 punktiga, kuid Bratislava Slovan ja DAC on vastavalt neljanda ja viiendana teeninud sama arvu punkte.

