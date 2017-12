Kaugushüppe tulevikulootus unistab kaheksa meetri alistamisest

Minkovski võitis hõbemedali tulemusega 6.93, olles üldse kuues Eesti kergejõustiklane, kes noorte olümpiafestivalil medali võitnud. Isikliku rekordi viis Minkovski tänavu 7.16 peale.

Millised on aga unistused? "Eks ikka annab loota, et sinna kaheksa meetri taha saab hüpatud," sõnas Minkovski. "Nagu treener ütles, kui nüüd natuke pikkust juurde tuleb ja kaalu ka, peab kauguse maha jätma ja minema sprindialade juurde. Aga senikaua, kuni olen selline nagu praegu, saab kaugust üritada."

Minkovskil olid ka noortele olulised õpetussõnad: "Ma väga paljudes kehalise tundides ei osale, kuigi nüüd on akrobaatika tunnid alanud, kus on painduvus üks olulisem osa, seal tahaksin ikkagi kaasa teha. Nagu kunagi siin sarjas oli, puudusin paljudelt võistlustelt, kuna olin vigastatud ja see vigastus oli tingitud sellest, et ma ei paindunud üldse. Kui saaksin midagi öelda nendele noortele, kes TV 10-s osalevad, siis seda, et ärge trennis venitage aega, venitage kõik lihased läbi."

47. hooaja avaetapp peetakse 9. detsembril Võru spordikeskuses, kokkuvõttev saade on ETV2 eetris 10. detsembril kell 19.30.