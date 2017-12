Rasmus Mägi: tippsportlasena usun, et füüsilised võimed on kõige alus

"See, et väikese perioodi sain treenida koos teise 400 m tõkkejooksu tipuga, oli väga huvitav ja vajalik käik," rääkis koos Soome parima tõkkejooksja Oskari Möröga treeninud Mägi. "Usun, et järgmine võimalus võib avaneda juba üsna pea. Siiani on olnud kaks laagrit Käärikul, üks oli oma treeninggrupiga ja teine koondiselaager läinud nädalavahetusel ja õige pea suundume välislaagrisse, kuupäev ja koht veel täpselt paigas pole. Aga kuna olen nüüdseks juba omajagu aastaid sellel karussellil olnud, laias laastus jäävad asjad küllaltki sarnased, tuleb lihtsalt hoida oma meeled teravad ja õigel ajal keha terav, et õigetel võistlustel joosta häid aegu."

"Kui ma TV 10 Olümpiastarti sarjas võistlesin, siis juba väikse poisina võtsin seda väga-väga tõsiselt, tagantjärele võib mõelda, et võibolla liigagi tõsiselt, aga teisalt, oleks ma käinud nendel võistlustel lihtsalt lõbu pärast, siis oleks mul kindlasti keerulisem tulla ka Teemantliiga võistlustel ja tiitlivõistlustel," rääkis Mägi. "Ma näen seda seost väga tugevalt, see on kindlasti väga aktuaalne. Ühest sarjast olen välja kasvanud, teised sarjad, kus üritan kaasa teha, on ees."

Mägi nimel olev 400 m Eesti rekord on Rio olümpial joostud 48,40. Palju seda on veel võimalik nihutada? "Tippsportlasena usun, et füüsilised võimed on väga suur alus ja eeldus ja igapäevaselt just füüsiliste võimete arendamisega ma vaeva näen ja tööd teen. Loomulikult, vaimsed võimed samamoodi," arutles Mägi. "Rekordit on kindlasti vaja uuendada, uus sekund ei ole enam nii kaugel kui vana sekund, olen juba alla 48,5 ja hakkan lähemale jõudma väiksemale numbrile. See on kindlasti eesmärk, mida ma reaalseks pean ja üritan välja joosta. Loomulikult, tiitlivõistlustel on peamine teha parimaid tulemusi, tegelikult on tiitlivõistlustel ka kõige paremad eeldused parimaid tulemusi teha. See on ka see, mis mulle kergejõustiku juures meeldib, et lõppude lõpuks otsustab ikkagi see, mis järjestuses mehed tiitlivõistlustel on."

TV 10 Olümpiastarti 47. hooaja avaetapp peetakse 9. detsembril Võru spordikeskuses, kokkuvõttev saade on ETV2 eetris 10. detsembril kell 19.30.