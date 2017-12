Alusalu: julgesin võtta riski ja see toimis

"Julgesin võtta riski ja see toimis," kommenteeris uisutaja, kelle kava oligi kahes esimeses vahefinišis punkte noppida. "Ma teadsin, et kerge ei saa olema, sest väga palju tugevaid naisi oli ühes grupis, aga nagu ma ütlesingi, et võtsin riski ja nii see toimis."

Mitmendana ta täpselt finišijoone ületas, seejärel enam oluline ei olnud. "Teadsin, et võtsin kahest vahefinišist maksimumpunktid. Teadsin, et keegi vahefinišipunktidega minust rohkem ei saa. Mis kohaga lõpetasin, ei mänginud enam mingit rolli."

Oma üldise seisuga on ta rahul. "Mul on väga hea meel, et see plaan toimis ja tunnen end füüsiliselt väga hästi," jätkas uisutaja intervjuus ERR-ile. "Tunnen, et olen heas vormis ja lisaks vormile läheb uisutamine ka tehniliselt paremini. Võib öelda küll, et olen väga rahul."

Järgmisena on tal kavas võistelda Salt Lake City MK-etapil. "Pärast Salt Lake City MK-d sõidan tagasi Ingelsisse, kus jätkan treeninguid ja jõuludeks üritan mõneks päevaks koju tulla, et jõulud perega veeta. Pärast seda hakkab samamoodi töö pihta, et valmistuda olümpiaks. Natuke peame pärast MK-sid treeneriga maha istuma ja täpse plaani tegema."