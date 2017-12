Eichfuss noortele: proovige erinevaid alasid, on hiljem lihtsam läbi lüüa

Ühise laua taha istusid Pärnu Sadama korvpallurid Timo Eichfuss, Tormi Niits ja Timo Eichfuss, jalgrattur Gert Jõeäär ja äsja Põlva Serviti ridades käsipalli Eesti karikavõitjaks tulnud Martin Grištšuk, kes meenutasid TV 10 sarjas võistlemist ja rääkisid enda karjäärist.

Mida soovitada koolinoortele, miks võistelda TV 10 sarjas või miks üldse spordiga tegeleda? "Soovitan noortel spordiga tegeleda, olgu see kergejõustik või midagi muud, ainult tuleb kasuks," lausus Jõeäär.

"Kindlasti soovitan noortel võimalikult palju võistelda ja proovida erinevaid alasid, isegi kui ei ole südamelähedane, siis mida laiem on pind, seda lihtsam on mingil teisel spordialal hiljem läbi lüüa," arvas Eichfuss.

"Noortele sooviks, et leiaksid motivatsiooni, et südamest tuleks see mõte, millega nad tahavad tegeleda," lausus Grištšuk. "Võiks proovida kõike teha. Kui oled noor, on sul palju võimalusi ja ka aega proovida kõike."

47. hooaja avaetapp peetakse 9. detsembril Võru spordikeskuses, kokkuvõttev saade on ETV2 eetris 10. detsembril kell 19.30.