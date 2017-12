Tony Nõu meenutas lõbusamaid seikasid TV 10 aegadest

"Kuna ma nüüd ise jooksen, siis on meeles üks võistlus, äkki Võrus, sees 60 meetrit ja oli veel see aeg, et said kollase ja siis said veel punase ka otsa. Lõpuks oli meie stardis vist nii palju valestarte, et kolm poissi saadeti minema punasega ja kahel jäid äkki kollased. See on selline eredam mälestus," muheles Nõu. "Ja kindlasti üks mu esimesi võistlusi, mis oli päris naljakas. Pidin teivast hüppama, esimest korda hoidsin teivast käes ja hüppasin 1.20, samal võistlusel hüppasin kõrgust 1.25. Selliseid olukordi ikka juhtus vahepeal. Punktid tuli ära tuua."

Uueks hooajaks valmistuv Nõu käis äsja laagris Maltal ja seejärel Käärikul. "Malta laager oli rohkem töötegemiseks, käisin seal Jaak-Heinrich Jagori, Erik Jagori ja Kaarel Tilgaga, treener oli Mehis Viru. Tegime robustset tööd ja jooksime palju," rääkis Nõu. "See läks väga hästi, tegime isegi plahvatuslikke asju ja tänane trenn näitas, et plahvatuslikud näitajad olid rekordiliselt head. Kohe otsa tuli Kääriku koondiselaager, see oli emotsioonide ladumiseks, tegime koos joogat ja asju... mis muidugi ei olnud väga meeldivad, aga kogemus ikka. Nüüd jääbki talvehooaeg ja suvehooaeg ja siis juba lähen Ameerikasse õppima."

Nõu valik langes Nebraska ülikooli kasuks. Miks just Nebraska? "Valikuid oli palju, kuna Euroopa meistrivõistlustel juunioride vanuseklassis olin neljas, jäin kindlasti paljudele koolidele silma," avaldas Nõu. "Peaaegu igast osariigist tuli kutse, aga lõpuks valisin Nebraska, kuna tingimused olid väga head, treeneriga klappis ja paari sportlast teadsin kohapealt, kõik väga kiitsid. Õpitase on seal ka väga hea, mu jaoks on just haridus ka hästi tähtis."

