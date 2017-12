Miks saab TV 10 üheksavõistluse võitja auhinnaks Külveti-nimelise ketta?

"Miks just ketas? Tuligi sellest, et lapsed andsid märku, et karikaid koguneb riiulile ja need jäävadki sinna tolmu koguma. Aga ketta võtsime ka sellepärast, et see oli Valteri üks edukamaid alasid," sõnas Külveti mälestuse hoidja, K-klubi juht Ulvi Jukk. "Ega praegugi pole maailmamastaabis kümnevõistleja, kes heidab ketast üle 50 meetri, väga tavapärane. Valteri rekord 54 meetrit on kindlasti haruldane."

Vanemate poiste üheksavõistluse võitja ei pälvi mitte laste ketast, vaid ikka meeste ketta. "Algselt oli plaanis poiste ketas kinkida, aga siis mõtlesime, et las ta olla ikka perspektiiviga," sõnas Jukk. "Las neil olla põhjust seda ketast loodetavasti ka edaspidi kätte võtta."

47. hooaja avaetapp peetakse 9. detsembril Võru spordikeskuses, kokkuvõttev saade on ETV2 eetris 10. detsembril kell 19.30.