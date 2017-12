23 aastat püsinud rekordi ületanud neiu võistleb diabeedi kiuste

1994. aastal püstitas Anu Vares Kadrinas tüdrukute kettaheiterekordiks 39.52 ja kulus 23 aastat, kuni lõpuks rekord langes – 14-aastane Heinpõld heitis Pärnus 43.93.

"Ütlesin eelmise aasta novembris, et loodan, et aastal 2017 keegi heidab selle rekordi üle, et see rekord algab numbriga neli ja et see keegi, kes selle üle heidab, võiks olla mu oma koolist – Viljandi Paalalinna koolist," rääkis Vares TV10 hooaja avaüritusel. "Kui tegemist oleks mingi "Selgeltnägijate tuleprooviga", oleks mul läinud päris hästi."

Nimelt ongi Heinpõld Viljandi Paalalinna kooli õpilane. "See [tulemus] oli mullegi suhteliselt suur üllatus, sest ketast ei ole ma kunagi nii tõsiselt võtnud kui 2017. aasta hooajal," meenutas Tiit Aru käe all treeniv Heinpõld, kes püstitas eelmisel hooajal ka kuulitõukes sarja rekordi. "Pigem on olnud vasar ja kuul, ketas on tavaliselt olnud tagaplaanil."

Lisaks konkurentidele spordivõistlusel peab Heinpõld võitlust ka diabeediga. "Võistelda ilmselgelt on sellega raske, eriti alustada," tõdes Heinpõld. "Minu jaoks on nüüd juba lihtsam, aga see on natuke keerulisem kui tavainimesel. Peab ennast kontrollima väga palju ja vastavalt veresuhkrule sööma. Teistsugused rutiinid tekivad."

47. hooaja avaetapp peetakse 9. detsembril Võru spordikeskuses, kokkuvõttev saade on ETV2 eetris 10. detsembril kell 19.30.