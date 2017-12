Väät muutustest TV 10-s: lastele rõõmu, et vahend lendab varbast kaugemale

Näiteks kui seni on vanemad poisid tõuganud neljakilost kuuli ja heitnud kilost ketast, nüüd hakkavad tõukama kolmekilost kuuli ja 750-grammist ketast. Miks sellised muutused? "Vahendid muutsime selle mõttega, et ühtlustada Eesti omavanuste meistrivõistluste vahenditega ja et TV 10-s lapsed ei peaks tegema raskemate vahenditega kui omavanuste seas," rääkis Väät. "See oligi mõte, et anda neile võimalus heita vahendit kaugemale, et nad näeksid kuidas kuul ja ketas lendavad kaugemale, et saaks seda rõõmu, et vahend lendab varbast kaugemale."

Ka Väädi enda õpilased teevad TV 10-s kaasa. "Mul on kümme tüdrukut kindlasti, kes TV10-s võistlevad, nii vanemas kui nooremas astmes. Tüdrukud on kõik täitsa eesotsas, tublid, kiired ja terava jalaga," sõnas Väät.

47. hooaja avaetapp peetakse 9. detsembril Võru spordikeskuses, kokkuvõttev saade on ETV2 eetris 10. detsembril kell 19.30.