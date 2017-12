Eesti edukaim e-sportlane teenis koos võistkonnaga pool miljonit dollarit

Viimati saavutas Secret nii suure võidu üle-eelmisel hooajal, kui suudeti võita Shanghai Major, vahendab portaal Level1. Turniir kuulub Dota 2 looja Valve'i poolt kinnitatud Major turniirde hulka, mis tähendab sellele automaatselt 500 000 dollari suurust auhinnafondi ning võimalust teenida suurel hulgal kvalifikatsioonipunkte Dota 2 kõige olulisemale turniirile The International.

Auhinnafondile lisandus ka turniiri enda poolt panustatud osa, mis tegi auhinnafondi kogusummaks miljon dollarit. Sellest läks Team Secretile võidu puhul pool ehk 500 000 dollarit.

We are your DreamLeague Season 8 Champions! We close out the Grand Finals 3-0 against Team Liquid, GGWP!



Thank you to all of our fans and sponsors for your continued support. We’re taking this one home!! #SecretFighting pic.twitter.com/gOVtEGl7Is