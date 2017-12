Klopp: Matip võib vigastuspausilt varem naasta

Matip sai vigastada Liverpooli 3:0 võidumängus Stoke'i vastu eelmisel nädalal ning esimese diagnoosi järgi hinnati tema vigastuspausi kuu aja pikkuseks. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rääkis tänasel pressikonverentsil, et Matip ei mängi kolmapäeval Moskva Spartaki vastu.

"Tal on lihasevigastus. Ma ei tea täpselt, kui kaua ta väljas on - kindlasti ei mängi ta kolmapäeval," kinnitas Klopp. "Ma ei usu, et ta on kuu aega audis. See on küll võimalik ja me peame ootama, aga on ka võimalik, et paus on lühem."

Matipi vigastuse tõttu võtsid laupäevases liigamängus kaitsvamad rollid sisse Emre Can ja Gini Wijnaldum ning Klopp kiitis nende kohanemisvõimet. "Nad peavad sellega hakkama saama, sest meil pole kedagi muud," rääkis sakslane. "Ma nautisin seda, see oli huvitav. Poisid said uue süsteemi keerukuse kiuste väga hästi hakkama."

Kolmapäeval võõrustab Liverpool Spartakit, pühapäeval Merseyside'i derbis Evertoni.