Cretu: ma ei saa meeskonda treenida, kui kõik ei klapi

"Nägin, et minu ideed ei lähe nende omadega kokku ja tegin sellise otsuse," rääkis Cretu volley.ee-le. "See on minu loomuses, ma ei saa meeskonda treenida, kui kõik ei klapi. Mängijatele pole mul aga ühtegi etteheidet, suutsime koos Alariga leida õige viisi mängijatega suhtlemiseks ja sain kõigi meestega suurepäraselt läbi. Ühtlasi saan tänu Venemaal veedetud ajale lükata ümber varasemad negatiivsed kuuldused sealsetest mängijatest. Vene võrkpallurid on väga toredad ja jään seda seltskonda igatsema," sõnas Cretu.

Rumeenlasest juhendaja tänas klubi presidenti ja juhte, et sai ühes maailma tugevamas liigas kätt proovida. "Olen neile selle võimaluse eest tänulik. Need kolm kuud kasvatasid mind nii inimese kui treenerina palju ja tegid tugevamaks. Sain teada, milleks ma võimeline olen ja et suudan mängijad panna enda käe järgi mängima. Kui üks rumeenlane ja üks eestlane pälvivad mõne kuuga nelja olümpiavõitja usalduse, siis pole mul põhjust nukrutseda. See oli minu otsus ja ma võtan siit kaasa palju head. Alar jääb praegu meeskonna juurde ja loodan, et nii temal kui meeskonnal läheb hästi," lisas juhendaja.