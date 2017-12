Saskia Alusalu täitis Kanadas OM-normi

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Alusalu jõudis naiste ühisstardist sõidus finaali, kus saavutas sprindipunktide toel kõrge neljanda koha ning kogus 60 MK-punkti. See kergitas Alusalu MK-sarjas 11. kohale ning kuna olümpiamängudele pääseb 24 enim punkte kogunud kiiruisutajat, on üks etapp enne OM-kohtade kinnitamist Alusalu pääsemine PyeongChangi sisuliselt kindlustatud.

