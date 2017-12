Valencia ei suutnud Barcelona varajast jõulukingitust ära kasutada

Getafe jäi juba 25. minutil arvulisse vähemusse, kui teise kollase kaardi tõttu pidi väljakult lahkuma Mauro Arambarri. Sellele vaatamata jäeti võit koju, kui kohtumise ainsa värava lõi Markel Bergara 66. minutil.

Valencia kapten Dani Parejo, kelle karistuslöök tabas korra ka Getafe värava posti, polnud mängu järel rahul Coliseum Alfonso Perezi muruga. "Nad võtsid küll kolm punkti, aga ilusat jalgpalli ei saa sellisel väljakul mängida," sõnas Parejo. "Nad võitsid meid väljakul, mis oli kohutavas seisukorras. See pole aus, aga see on jalgpall. Pall ei liikunud murul korralikult, see oli liialt kuiv. See pole küll vabandus, aga me peame otsima lahendusi, kui tahame olla parim liiga maailmas."

Valencia kaotus tähendab, et Barcelona edu tabeli tipus suurenes nende ees viiele silmale. Laupäeval Real Sociedadi võitnud Madridi Atletico jääb Kataloonia klubist maha kuue punktiga. Neljandal kohal olev Madridi Real ei suutnud enamat 0:0 viigist Bilbao Athleticu vastu.

Teised tulemused:

Eibar - Espanyol 3:1

Leganes - Villarreal 3:1

Sevilla - Deportivo 2:0

Malaga - Levante 0:0