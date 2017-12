Hardeni hea mäng vedas Rocketsi seitsmenda järjestikuse võiduni

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Taaskord oli hea õhtu James Hardenil, kes viskas 36 punkti (väljakult 13/22, vabavisked 6/7), jagas üheksa korvisöötu ning tegi kaks vaheltlõiget. Lakersi resultatiivseim oli uustulnuk Kyle Kuzma 22 punkti ja 12 lauapalliga. Rockets on käesoleval hooajal võitnud 18 kohtumist ning kaotanud neli, võõrsil on nende saldoks 10-1.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel