Väravavahi üleminutite tabamus lõpetas rekordiliselt kehva seeria

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

AC Milani jaoks oli tegemist esimese mänguga uue peatreeneri Gennaro Gattuso käe all. "See teeb haiget," tõdes klubi endine keskväljamees. "Isegi noahaav oleks olnud talutavam kui see värav."

Torino Juventusest Beneventos laenul olevast 26-aastasest Brignolist sai esimene Serie A-s skoori teinud väravavaht pärast Massimo Taibit 2001. aastal. "Ma sulgesin lihtsalt silmad ja hüppasin. See oli väravavahi, mitte ründaja värav," rääkis ta hiljem meediale.

