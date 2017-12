Marten Männi: nii kõrged kohad on üllatuseks kõigile

Jetisõidu maailmameistrivõistlustel on tänavu heade tulemustega silma paistnud 16-aastane Marten Männi. Oma esimesel hooajal täiskasvanute konkurentsis on ta MM-sarja punktitabelis viiendal kohal.

16-aastane Saku Gümnaasiumi õpilane Marten Männi tegi hiljuti Dubais Eesti veemotospordi ajalugu, kui temast sai Ski GP1 klassi MM-sarjas esimene eestlane ja samas ka noorim jetisõitja, kes selles klassis pjedestaalikoha võitnud.

"Praegugi on mõni minuvanune poiss veel kaasa tegemas, aga nii kõrgetel kohtadel [olen], see on praegu üllatus kõigi jaoks," ütles Männi ETV-le.

Tänavuse hooaja kolmel etapil on Ski GP1 klassis punkte teeninud 23 jetisõitjat 12 riigist. Päris tipus on suurte kogemustega mehed vanuses 23-30. Medaliheitlus käib Belgia, Prantsusmaa ja Austria jetisõitjate vahel.

Marten Männi esimene hooaeg meeste konkurentsis on läinud tõusvas joones - esimesel etapil sai ta seitsmenda koha, järgmisel viienda ja nüüd juba kolmanda.

"Ega siin mingit mustrit ei ole. Nüüd parandamine saab olema kindlasti keeruline. Aga eks hooaeg edasi ja ise olen uue võistlustehnikaga natuke rohkem sina peale saanud. Võib-olla on natuke rohkem õnne ka olnud."

Juuni alguses võitis Marten maailmameistrivõistluste pronksmedali klassis GP2 ning tegi samal ajal debüüdi ka GP1 klassi MM-sarjas. "GP1 on kõige kiirem masinaklass. Piiranguid on väga vähe, peamiselt ainult kubatuuris. Võistlussõidud on umbes 17-18 minutit pikad. Keskmine kiirus peaks jääma 65-70 kilomeetri juurde ja maksimum sõidu ajal umbes 100 kilomeetrit tunnis."

"Kuigi võistlussõidud ei ole pikad, siis tööd tuleb teha väga palju ja spordiala ise on väga väsitav. Kõik, kes proovinud on, kindlasti teavad. Kõik töö ja sõidutrennid - seda tuleb teha tegelikult meeletus koguses, et esimeste meestega saaks ka võidu sõita."

Seni on õnnestunud ka sporditegemine ja kooliskäimine edukalt kokku sobitada. "Pole ükski aasta nii palju puudunud kui see aasta tuleb mul neid puudumisi. Praegu olen peale tagasitulekut suutnud kooliasjad alati ära lahendada ja üheksa klassi lõpetasin kiituskirjaga. Kui tahta, on ilmselt võimalik."

Selle hooaja viimasel maailmameistrivõistluste etapil soovib noor jetisõitja praegust viiendat kohta hoida. Sama sarjaga on seotud ka kaugemad ja kõrgemad eesmärgid. "Unistusteks võib pidada GP1 klassi maailmameistritiitlit ja Tais toimuvat King's Cupi võitu."

Hooaja viimane võistlus toimub Araabia Ühendemiraatides detsembri keskel.