Alar Seim: Mardi seis on selgelt parem kui enne olümpiat või EM-i

USA läänerannikul Anaheimis on käimas tõstmise maailmameistrivõistlused. Ülehomme selguvad medalivõitjad üliraskekaalus. Mart Seimi eesmärkideks on Eesti rekord ja koht kuue parema hulgas.

Juba kaks aastat on möödas Mart Seimi senise karjääri parimast võistlusest, kui ta MM-il Houstonis võitis hõbemedali kogusummaga 438 kilogrammi, mis Eesti rekordiks ka praegu. Ettevalmistusega eelseisvaks võistluseks võib treeneri sõnul rahule jääda. Treeninglaagrist Ukrainas lendas Mart Seim Ameerikasse kümmekond päeva tagasi.

"Kõik on läinud praegu plaanipäraselt. Need tulemused, mis ta teha tahtis, on teinud," ütles treenerist isa Alar Seim ETV-le. "See nädal rebis 175 kilo püsti ja tõukas rinnust 250. Minu meelest on ettevalmistus olnud suhteliselt pikk ja päris hästi korda läinud. Ma arvan, et ta ei ole kindlasti halvem kui enne Houstonit. Selgelt muidugi parem kui eelmine aasta enne olümpiat või nüüd enne Euroopa meistrivõistlusi kevadel."

Rio olümpial sai Mart Seim seitsmenda koha ja siis jäi tulemuseks 430 kilo. Pronksmedali hind oli tookord 448. Kuigi kolm tõstjat Rio mängude esinelikust Anaheimis ei võistle, võib Alar Seimi hinnangul tänavu tase isegi kõrgem olla.

"Üheksa riigi võistluskeeluga jäid meie jaoks tulemata ainult armeenlased. Venemaa meistrivõistlustel 210 rebijad mehed ei reba enam 190 kilo - seal meil vastaseid ei oleks olnud. Aga kohal on kaks olümpiavõitjat - Salimi Iraanist ja Talahadze Gruusiast. Mõlemad on näidanud väga head vormi. Talahadze rebis siin 210. On ka Alihosseini, kes on juunioride maailmarekordi omanik ja kes sai esialgselt eluaegse võistluskeelu, aga see on nüüd vähendatud kaheksale aastale ja mees on siin väljas ja väga ja võimu täis."

Lisaks grusiinile ja kahele Iraani tõstjale on tugevateks konkurentideks Rio olümpiamängude viies ja kuues mees brasiillane Fernando Reis ja usbekk Rustam Djangabaev. Seega kokku viis meest on stardinimekirjas võistluseks üles antud tugevama kogusummaga, kui Mart Seimi 440. Selles võrdluses pole ka kuues koht üldse mitte tagasihoidlik eesmärk.

Kui üliraskekaalu võistlus on tulemas väga kõrgetasemeline, siis kergemates kaaludes paistab mitme tugeva koondise puudumine rohkem silma. Eelkõige Hiina, aga samuti Venemaa, Kasahstani, Türgi ja kokku üheksa riigi tõstjate võistluskeeld on peamiseks põhjuseks, miks meeste kaaludes võidutulemused seni keskmiselt üle 20 kilo kehvemad kui eelmisel MM-il või Rio olümpial

"Ma arvan, et lõpptulemusel on sellest kogu tõstespordil kasu, kui kogu maailma sportlased saavad suhteliselt samadel tingimustel võistelda," leidis Alar Seim.

Ja muidugi on medaliriikide geograafia tänavu kirevam. Äsja kaalukategoorias kuni 77 kilogrammi esikoha saavutanud egiptlane Mohamed Mahmoud on üle mitme aastakümne esimene aafriklasest maailmameister.