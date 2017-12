Kullas pääses esimese eestlasena ADAC superkrossi etapil SX1 pjedestaalile

"Mulle isiklikult algas nädalavahetus aga raskelt, kuna tegemist oli uue meeskonna ja tsikliga, mistõttu algus oli veidi jäik ja reedel pidin läbi lohutussõidu õhtusesse põhivõistlusesse sõitma, mis aga õnnestus hästi. Poolfinaalis sain küll kehva stardi ja olin viimaste seas, kuid suutsin end ikkagi kolmandaks sõita. Finaalis oli algus samalaadne ja enamus sõidust võitlesin keskmises pundis, kus ise sõitsin mööda ja ka minust mööduti ning lõpus olin kuues. Tulemusega jäin rahule, arvestades hommikust minekut ja teadsin, et laupäeval tuleb parem sõit ning mis peab tegema, et siis kiirem olla."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel