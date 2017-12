Selveri ja Pärnu kohtumine Audentese spordihallis algas kodumeeskonna jaoks kehvalt ning avageim kaotati 18:25. Teises hakkasid asjad sujuma ning see pöörati enda kasuks 25:22. Kolmas oli mängu pikim geim ning selle otsustavatel hetkdel oli Pärnu kindlam, võites 27:25. Neljas vaatus kuulus taas Selverile (25:18) ja viies samuti kodumeeskonnale 15:8 ning mäng seega Tallinna klubile 3:2 (18:25, 25:22, 25:27, 25:18, 15:8), vahendab Volley.ee.

Oliver Orav oli võitjate resultatiivseim 22 punktiga (+10), 17 punkti (+4) lisas Taavi Nõmmistu ja Reimo Rannar ning Albert Hurt kumbki 10 (efektiivsus Rannaril +9 ja -3). Pärnu edukaimaks tõusis 23 punktiga (+11) Taavet Leppik, Robert Juchnevic lisas 12 punkti (+5). Selver oli kindlalt üle blokis, kust teeniti 19 punkti (neist 7 läks äsja novembri parimaks mängijaks tunnistatud Rannari kontole) Pärnu 9 vastu. Selveri vastuvõtt oli 55,6%, rünnak 38,1%. Ka Pärnul polnud rünnaku ideaalne päev, kui vastuvõtt oli 56,7%, siis rünnakuprotsendiks saadi vaid 37,7. Liigatabelis on Pärnul 33 punkti, mis annab teise kohta. Selver jätkab kolmandana (29 punkti).

"See on väga magus. Esiteks oli Pärnu tabeli liider ja teiseks see ring viimane kodumäng," rõõmustas Orav intervjuus ETV-le. "Ma usun, et päris hea on lõpetada sellisega. Oleme rohkem oma mängu leidnud ja ka sidemängija on hästi teinud. Kindlasti võiks vastuvõtt parem olla - usun, et sealt käriseb -, aga rünnakul oleme väga tublid olnud."

"On mentaalse poole pealt puudujääke ja siit ja sealt," kommenteeris Pärnu juhendaja Avo Keel. "Püüame kõik koos, kuidas oleks parem ja mismoodi teha. Väga selgeid vastuseid veel saanud ei ole."

Liidriks tõusis aga Saaremaa, kes sai täna 3:0 (26:24, 25:17, 25:18) jagu Jelgava Biolarsist. Saaremaal on punkte koos 34. Jelgava vastu tõi Siim Põlluäär 19 punkti (+14), Rauno Tamme panustas võitu 11 punkti (+8). Saaremaa vastuvõtt oli 51,7%, rünnakud õnnestusid 47,1-protsendiliselt. Jelgaval oli neis kategooriates vastu panna vastavalt 64,3% ja 42,9%.

Tartu Bigbank jäi võõrsil 1:3 (22:25; 22:25; 25:21; 20:25) alla Jekabpilsi Lušile. Curtis Stocktonilt Tartu kasuks 20 punkti (+8), taas oli heas hoos Mart Naaber, kes tõi 12 punkti (+9), neist 6 blokis. Rihards Pukitis oli võitjate parim 19 punktiga (+10). Blokis teenisid mõlemad 9 punkti, Bigbank eksis servil 13 korda ja lõi 5 ässa, Jekapbils 18 korda ning lõi 4 ässa. Vastuvõtt oli parem Bigbankil: 61,5% vs 49,4%. Rünnakul tegutses kindlamalt Jekapbils: 56,4% vs 52,1%. Liigatabelis jätkab Tartu neljandana.

Rakvere VK sai aga magusa 3:1 (25:20; 22:25; 25:21; 25:20) võõrsilvõidu Daugavpilsi ülikooli üle. Nicolas Timothy Dubinsky tõi Rakvere kasuks 19 punkti (+12), sama palju panustas võitu Andris Õunpuu (efektiivsus +10). Kaotajate parim oli 14 punktiga (+11) Raimonds Vilmanis. Rakvere vastuvõtt oli suurepärane - 86,5%, rünnak 48,8%. Daugavpilsi samad näitajad olid vastavalt 65,5% ja 38,3%. Liigatabelis on Rakvere 25 punktiga viies.

Võidulisa ei õnnestunud teenida ka liigas jätkuvalt viimasel ehk 14. positsioonil oleval TTÜ-l, kes kaotas 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) RTU/Robežsardzele. Mäng oli igas geimis tasavägine ja nagu näha, lõppesid kõik kolm geimi täpselt sama skooriga. Ainsana jõudis TTÜ noortest mängumeestest kahekohalise punktiskoorini Dmitri Korotkov, kes tõi 11 punkti (+8). Tallinna klubi sa servi kätte 55,7-protsendiliselt, rünnakuid realiseeriti vaid 31,5-protsendiliselt. RTU vastuvõtt oli 61,5% ja rünnak 45,7%.

Tabeliseis: 1. Saaremaa VK 34 punkti (13 mängust), 2. Pärnu VK 32 (12), 3. Tallinna Selver 27 (12), 4. Tartu Bigbank 26 (12), 5. Jekabpils Luši 23 (12), 6. Rakvere VK 22 (12), 7. Biolars/Jelgava 20 (13), 8. RTU/Robežsardze 18 (12), 9. Raseiniai Norvelita 15 (13), 10. Järvamaa VK 11 (13), 11. Daugavpils Universitate 11 (12), 12. Limpaži/MSG 8 (12), 13. Šiauliai 7 (13), 14. TTÜ 4 (11).