Tobreluts: oleme hooaja alguses piisavalt heas seisus

Kalev Ermits jõudis kahel korral 50 hulka: sprindis 49. ja jälitussõidus 47. Vaid tavadistantsil laenatud suuskadel sõitnud Roland Lessing oli 65., Kauri Kõiv sprindis 80. ja tavadistantsil 100.

Naistest oli edukaim Johanna Talihärm: tavadistantsil 45. ja sprindis 68. Regina Oja sai neis vastavalt 91. ja 81. koha. Kadri Lehtla osales vaid sprindis, kus oli täpselt sajas.

Eesti peatreener Indrek Tobreluts, selle nädala saagiks jäi meil punktikoht. Seitse punkti Renele tuli. Millised on sinu kokkuvõtted sellest nädalast?

Natuke mõru maik jääb suhu. Kalevil oli tegelikult päris suur varu. Oleks võinud viimases tiirus ka kaks trahvi lubada, oleks punkti peal ära püsinud. Aga selline see laskesuusatamine on. Siin selliseid mehi, kes praegu kukalt sügavad ja mõtlevad viimasele tiirule tagasi, on päris palju. Midagi ei ole teha, tuleb ise rahulikuks jääda ja üritada järgmine kord paremini teha. Ega siin muud ei ole. Üldiselt põnevust jagus meie jaoks ju tänasel päeval küll ja veel. Lihtsalt i-le jäi täpp panemata.

See nädal tervikuna - mida see koondise kohta näitas?

Meil oli äpardusi ja võimalusi. Ma arvan, et oleme piisavalt heas seisus hooaja alguses. Siit on pikk tee veel minna põhivõistlusteni. Oleme täpselt sellises seisus nagu lootsime sel esimesel etapil olla. Esimesed punktid on käes ja Kalevi puhul ka loomulikult, kui eelmine aasta oli tal tervise poole pealt kehv aasta ja paus on sisse jäänud, siis kui ta paar korda punkti peal ära on, siis on ka seda viimast tiiru oluliselt lihtsam lasta. Ei hakka 33. kohal enam jalga väristama. Olud olid rasked, aga selge, et nagu ma aru sain, siis mees ise ütles ka, et hakkas ise seda viimast tiiru lihtsalt väristama. Eks tuul aitas sellele natuke kaasa, aga nii ta on. Võistlustega need kogemused tulevad ja mingi hetk peab see punkt ära tulema. Siis on kindlasti selline pingelangus. Võib-olla järgmine väristamine on siis, kui sõidab kümne hulka.

Räägime koondise lasketäpsusest. Rene null oli sprindis väga korralik. Mida sa sellest aspektist praegu koondise kohta ütled?

Nii Kalev kui Rene tiirudes kiired, Renel kas oli eile sprindis kuues aeg just laskekiiruselt ja Kalev samamoodi. Loomulikult on selle juures tähtis ka pihta saada ja Renel ka täna kolm trahvi ei ole ideaalne, aga sellest paremini suutis ainult 10-15 meest, mitte rohkem. Igal juhul sellistes oludes piisavalt hea laskekindlus. Selles osas hetkel murekohti ei ole. Töötame edasi ja loodame, et tuleb ka tähtsamatel startidel neid nulle.

Suusakiirusest rääkida. Sel nädalal on meil kaks sportlast Kalevi ja Johanna näol paberite põhjal, kes jaksavad ka maailmaga võidu sõita.

Kalevi sõit tänagi näitab, et oleme õigel teel. Nagu ma ütlesin, oleme täpselt sellises kohas nagu lootsime. Eile 1.10-1.12 parimale rajal ja ütles, et tunne ei ole veel kõige parem. Siit annab parandada ja loodame, et läheb paremaks. Selline sõidukiirus lubab hea tabavuse korral ka kümne piiri peal võitlemist ja keerulisemates oludes mis iganes. Laskesuusatamine on selline ala, kus üllatusi sünnib.

Räägi tüdrukutest ka paar sõna.

Johanna puhul tõesti üllatas... kuna Johanna ei teinud ühtegi kontrollstarti, siis tema seisund oli meile teadmata tegelikult. Läks ka päev-päevalt paremaks ja sprindis väga korralik sõidukiirus. Ma usun, et ka tema teeb veel sammu edasi. Nagu algul rääkisime, teiselt mandrilt tulek, ajavahega kohanemine - kõik võtab aega. Ise ta tundis väsimust, selle taustal veel korralik sõit teha - positiivne üllatus. Ja ma ütlen, et küll ta selle laskekindluse ka leiab.

Meestest veel paar sõna rääkida. Rolandi asjadest teadsime, mis oli ja need suusad ja kõik, aga Kauri tegi natuke murelikuks.

Jah, selle kohta hetkel vastuseid pole. Siin tuleb aeg maha võtta ja mõelda. Ta on ennegi olnud sellises seisus. Kogenud sportlasena küll ta siit välja tuleb.

Regina Oja - lasketiirus näitas täpsust, aga eks esimene hooaeg tulek siia maailma karika sarja ja suusakiirustega kohanemine on raske.

Nojah, kas just kohanemine, aga noor tüdruk, esimest aastat naiste seas, on kindlasti juba valmis lasketiirus maailma parimatega võistlema. Suusakiirus tuleb samm-sammult. Vastupidavusalal aastaga ei tee suuri samme. Loodame, et läheb paremaks. Ega muud ei olegi. Peab rahulikult ja järjepidevalt treenima. Temale mingeid peale pandud ei ole. Sel aastal ei ole vaja pääseda olümpiale. Kõige tähtsam on 2022. Selleks hetkeks peaks olema valmis sportlane. Praegu on sinnani aega ja tuleb jätkata tööd.

Kadri Lehtla.

Jah, võib-olla Ilkka [treener Ilkka Luttunen] oleks õigem mees rääkima tema seisundist. Oli siin kergelt haige enne distantsi. Loomulikult see mõjutas kogu seda nädalat. Raske öelda. Seal on küsimärgid. Nüüd ta läheb IBU Cupile, teeb seal sprindidistantsi ja tuleb teatesse Hochfilzenisse. Siis on pilt natuke selgem.

Ütlesid ka, et Kadri läheb IBU Cupile. Tähendab see seda, et Tuuli Tomingas saab oma võimaluse maailma karika sarjas?

Jah, kui kõik läheb nii nagu plaanitud ja tervised vastu peavad, siis Tuuli on tulemas Hochfilzeni maailma karika etapile.

Rohkem meil vist vangerdusi ei ole, sest Roland tuleb ka neljanda mehena Hochfilzenisse tagasi.

Roland praegu treenib rahulikult ja tuleb uuesti võistlustulle Hochfilzenisse. Roland on kindlasti heas seisus ja see vuntsiteema, mis on pikalt olnud, siis ma olin täiesti kindel, et Rolandi abiga nendest lahti saab. Ja Roland ütles, et ära muretse, teeme selle asja ära. Paraku läksid suusad kaotsi ja seetõttu plaan takerdus ja lükkus edasi, aga ma arvan, et Roland on Hochfilzenis valmis võitlema päris hea koha eest.