VIDEO | Eesti naiste saalihokikoondis teeb läbi aegade parimat MM-turniiri

Igal juhul on Eesti naistekoondis sel MM-il juba ajalugu teinud. Varasemast on koondise parimaks tulemuseks jäänud 15. koht 2009. aastast.

Suure tõenäosusega võtavad alagrupi esimesed kohad soosikud Rootsi ja Šveits ning sel juhul selgub Eesti vastane Saksamaa ja Poola omavahelisest vastasseisust. Kuna otsustav mäng toimub päeva esimeses pooles, on peatreener Semenovi sõnul aega, et valmistada võistkonda ette konkreetse vastase jaoks.

Peatreener Pavel Semenovi sõnul andis selline hea tulemus võimaluse edasises mängus natuke eksperimenteerida ja mängijaid roteerida. "Teise ja kolmanda kolmandiku mängupildiga me päris rahul ei ole, aga samas oli see koht, kus saime endale katsetamist lubada," märkis ta.

