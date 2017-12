Serviti võttis rekordilise 11. karikavõidu

"Emotsioonid on väga head – suurepäraselt õnnestunud nädalavahetus," rõõmustas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Karikas jääb teist aastat järjest meie valdusse, eks see oli muidugi ka eesmärk. Väga tubli töö kõigilt, olen eriti rahul meeskondliku kaitse ja mängudistsipliinist kinnipidamisega."

