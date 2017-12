Lessingu kadunud suusad jõudsid tagasi koondise juurde

Täna sai Tobreluts aga teatada rõõmusõnumi. "Keegi tõi nad vaikselt salaja ukse taha tagasi," lausus peatreener ETV-le. "Keegi ei tulnud vabandama. Ju oli nii häbiväärne lugu, et hiiliti sel ajal, kui kedagi ei olnud. Loomulikult hea, et Roland sai võistluspaari tagasi, aga kummaline lugu, millele seletust ei ole."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel