Norralased said nelikvõidu, eestlased punktikohtadelt kaugel

Kui norralannad võitu endale ei saanud ning pidid leppima kohtadega 2.-4., siis Norra mehed hõivasid paremusjärjestuses neli esimest positsiooni.

Võitis tänavust suusahooaega valitsenud Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas 1,3 sekundiga Martin Johnsrud Sundbyd, 6,9 sekundiga Hans Christer Holundi ja 10,9 sekundiga Simen Hegstad Krügerit.

Stardis oli ka kaks eestlast, kui Karel Tammjärv lõpetas 48. kohal (+6.39,2) ja Raido Ränkel oli 51. (+6.41,9). Viimased punktikohad jäid eestlastel umbes 2,5 minuti kaugusele.

Tulemused:



1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 1.16.47,1 2. Martin Johnsrud Sundby NOR + 1,3 3. Hans Christer Holund NOR + 6,8 4. Simen Hegstad Krüger NOR + 10,9 5. Maurice Manificat FRA + 11,3 6. Alex Harvey CAN + 13,1 7. Iivo Niskanen FIN + 16,2 8. Aleksei Tshervotkin RUS + 37,7

---

48. Karel Tammjärv EST + 6.39,2

51. Raido Ränkel EST + 6.41,9