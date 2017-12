Norralane jooksis esimese eurooplasena maratoni alla 2:06

26-aastane Moen jooksis Fukuoka maratonil värskeks Euroopa rekordiks 2:05.48. Mehe senine isiklik rekord 2:10.07 pärines aprillis joostud Hannoveri maratonilt.

"Ma olin kindel, et suudan joosta 2:07 ning heal päeval isegi minut kiiremini. Aga 2:05 alistamist ma küll ei osanud oodata," sõnas Moen IAAF-i kodulehe vahendusel pärast finišit. "Ilm oli hea ja tempojooksjad tegid head tööd. Mul oli jooksu lõpus väga palju energiat."

Poolmaratoni rekordiga 59.47 on Moen hetkel kõigi aegade Euroopa edetabelis Mo Farah'i (59.22) ja Antonio Pinto (59.43) järel kolmas.

The first European in history to break the 2:06-barrier for the marathon!



Norway's Sondre Nordstad Moen won the Fukuoka Marathon today, setting a European record of 2:05:48.



Halfway splits: 63:19/62:29. pic.twitter.com/Gb3yHd9Fjj