Siim Luts vahetati välja vahetult enne otsustavat väravat

Slovakkias peetakse enne talvepausi ära veel üks voor. Ružomberok on tänu heale väravate vahele kolmandal kohal, kuid nendega võrdse arvu punkte on kogunud veel kaks meeskonda. Esikohast jääb Pika tööandja kuue ning teisest kohast kolme punkti kaugusele.

Tšehhi kõrgliigas on mängitud veidi enam kui pool hooaega ning Bohemians on tabelis seitsmendal positsioonil. Järgmine voor leiab aset 17. veebruaril.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel