Tiirmaa stardib Lillehammeris murdmaarajale 49. kohalt

Esimestena saavad lähte kolm norrakat, kui murdmaasõit algab hüppemäel 138 meetrit lennanud Espen Anderseni stardiga, 18 sekundit hiljem läheb rajale Espen Björnstad ja 27 sekundit hiljem Harald Johnas Riiber.

Hüppemäel 113,5 meetrist õhulendu näidanud Tiirmaa saab stardi liidrist 2.51 hiljem.

1. Espen Andersen NOR 2. Espen Björnstad NOR + 0.18 3. Harald Johnas Riiber NOR + 0.27 4. Wilhelm Denifl AUT + 0.35 5. Go Yamamoto JPN + 0.36 6. Maxime Laheurte FRA + 0.46 7. Sindre Ure Sötvik NOR + 0.48 8. Akito Watabe JPN + 0.48 9. Jörgen Gråbak NOR + 0.54 10. Jarl Magnus Riiber NOR + 0.58 --- 49. Karl-August Tiirmaa EST + 2.51