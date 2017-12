Johanna Talihärm: andis lootust, aga päris rahule ei saa jääda

"Punkte ei tulnud, seega päris rahule ei saa jääda. Samas, oli kaks võistlust, mis andsid lootust. Individuaalis oli laskmine päris okei ja sprindis võis sõiduga rahule jääda," selgitas Talihärm.

Talihärm oli kurb, et tal ei õnnestunud sprindis head suusavormi heaks tulemuseks realiseerida.

"Sel aastal ma olen pigem rohkem välja puhanud. Eelmisel aastal see väsimus kuhjus ja kuhjus. Sel aastal on rohkem tähelepanu pööratud sellele, et saaks ka välja puhatud," tõi Talihärm võrdluse mulluse hooajaga.

Laskmise kohta sõnas neiu: "Ma arvan, et ma ei ole nii roostes, kui sprindis tundus. Tihti on hooaja alguses see, et pole harjunud maksimaalse kiiruse pealt laskma."

"Hooaeg on nii alguses, et ei saa treenimist unarusse jätta. Kui tahad märtsi kuuni kesta, tuleb ikka tööd teha," plaanib Talihärm kahe MK-etapi vahel keskenduda treenimisele.