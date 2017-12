Eesti naiste saalihokikoondis kaotas Slovakkiale

Väärt ütles, et naiskond läheb mängima puhtalt lehelt. „Paneme kõik mängu ja kindlasti teeb seda ka vastane, aga otsustavaks saab ilmselt see, kes oma mängu paremini käima saab. Loodetavasti näitame selle turniiri seni parimat sooritust,“ sõnas ta.

Pühapäeval kohtub koondnaiskond Singapuriga, kes on maailmareitingus 18. kohal. Mitte kunagi varem Eesti ja Singapuri naiskonnad omavahel kohtunud pole. Singapuri naiste koondis on maailmameistrivõistlustel osalenud alates 1999. aastast ning nende seni parimaks tulemuseks on 10. koht 2007. aastast.

Pärast kohtumist Slovakkiaga on Eestil MM-i C-alagrupis kogutud kaks punkti kohtumisest Austraaliaga. Sellega paikneb Eesti Slovakkia järel teisel kohal. Laupäeval 5:5 viiki mänginud Austraalial ja Singapuril on kummalgi üks tabelipunkt.

Mängu parimaks valiti täna 28.minutil Eesti teise värava visanud Reti Väärt, kelle sõnul peab lihtsalt tõdema, et vastane oli kiirem nii palliga kui pallita ning oskas väga hästi positsioneeruda. „Pool mängu saime väga tugevat vastupanu osutada, aga sealt edasi ei suutnud me ilmselt kaitses mängida seda mängu, mida soovisime. Üritasime väga, aga sellest lihtsalt ei piisanud,“ selgitas Väärt.

