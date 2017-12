Selver, Tartu ja Saarema said võrkpalliliigas võidulisa

Ka Bigbank Tartu jätkas võidulainel, kui võõral väljakul alistati samuti 3:1 (27:25; 25:20; 22:25; 25:13) Daugavpilsi ülikooli meeskond. Rünnakukoormus jagunes tartlastel ühtlaselt, resultatiivseimaks tõusis 16 punktiga (+11) Martin Ruul, Markus Uuskari lisas 15 punkti (+11). Bigbanki üleolek kajastus igas elemendis: vastuvõtt 81,6% vs 65,3%, rünnak 52,9% vs 41,7%, blokk 14 vs 6.Tabelis hoitakse jätkuvalt neljandat kohta. Homme kohtub Bigbank kell 16.00 Jekapbilsiga.

Pühapäevases maiuspalas võõrustab Selver kell 16.30 Pärnut. „Muidugi oleks suurepärane Credit24 Meistriliigas võidulainel jätkata. Pärnu vastu tuleb vältida otsevigu ja olla ise efektiivne. Kui suudame olla agressiivsed, rünnata hea protsendiga ja liigseid vigu mitte teha, on meil ka nende vastu võimalik kolm punkti teenida. Oluline on ka keskendumine ja võitlusvaim,“ kommenteeris Selveri juhendaja Austris Stals.

