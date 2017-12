Denis Grabe jahib MM-ilt vähemalt viiendat kohta

Grabe lõpetas viimased kaks suurt Eurotouri etappi ligi 200 konkurendi ees kolmanda kohaga. Euroopas on 27-aastane Grabe kuue parima hulgas, maailma reitingus asetseb 26. real. Hooaja tähtsaima sündmusena ootab veel ees MM.

"Eks ma lähen mängin üks matš korraga. Seal on kindlasti väga rasked vastased ja eelmisel aastal olin viies. Ideaalis üritaks selle koha üle teha või sama korrata," rääkis Grabe ETV spordiuudistele.

Lisaks Grabele on viimastel aastatel maailmatasemel näidanud tulemusi veel kaks Eesti piljardisportlast. Piljardis on Mark Mägi võitnud medaleid juunioride EM-ilt, amatööride Euroopa meistrivõistlustel on medalitega koju tulnud snuukrimängija Andres Petrov.

"Grabe otseselt midagi muuta ei tohiks. Kui siis maailma tipptreenerite käe all mõned koolitused. Denis on võitnud sel aastal kolmel korral värsket maailmameistrit. See näitab Eesti piljardispordi üldist taset," kinnitas Eesti Piljardi Föderatsiooni president Kristjan Kuusik.

9-piljardi MM algab Kataris 8. detsembril.