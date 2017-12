Järgmise aasta suvel Venemaal toimuv jalgpalli MM võib pakkuda tavapärasest suuremat elamust ka Eesti jalgpallifännidele, sest sobiva geograafia tõttu võib meie koondis kerkida kaugemalt tulevate meeskondade jaoks sobivaks mängupartneriks viimastes kontrollkohtumistes enne suurturniiri. Jalgpallimänedžeri ja Eesti jalgpalliliidu juhatuse liikme Tarmo Lehiste arvates on see võimalus väga reaalne.

"Eestis võiks tekkida võimalused, et me saaksime näha mõnda MM-il osalevat koondist. Euroopa koondisi oleks raske oodata, nemad saavad ka kodus valmistuda ja oma mängud ära pidada. Aga paljud Lõuna- ja Põhja-Ameerika koondised tulevad tunduvalt varem Euroopasse, et siin aklimatiseeruda ja mängida ka sõprusmänge. Eesti kindlasti käib siin oma kaardid välja," arvas Lehiste ETV spordisaates.

Tema sõnul läheb põhitöö selliste mängude kokkuleppimisel lahti alles nüüd, kuna loosimise järel on koondistel teada täpne kuupäev, millal MM-il esimene mäng peetakse. Sellest lähtuvalt hakatakse planeerima treeninglaagreid ja kontrollmänge. Lehiste kinnitas, et Eesti Jalgpalli Liidul on kõik vajalikud suhted ja kontaktid olemas, kuna ollakse maailmas üks enim sõprusmänge pidav koondis.

"Mängupaigad nagu Kaliningrad ja Peterburi on suhteliselt lähedal ja ka Moskva pole väga kaugel. See aklimatiseerumine on pikk protsess ja just kaugemad koondised Aasiast ja Ameerikast tahavad varem kohale tulla. Et mitte pingeid peale panna, siis ei taheta ehk kohe minna Venemaale vaid vaadata siin ümberkaudu ringi, kus endale laagriks koht leida," usub Lehiste, et võime ka mõnda tugevat koondist suvel meie jalgpalliväljakuid kasutamas näha.