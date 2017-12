"Alagrupivastaste kohta võin öelda seda, et meil on kindlasti MM-i kõige raskem alagrupp. Meil tuleb mängida Portugaliga, valitseva Euroopa meistriga, ühe maailma parima meeskonnaga," sõnas pärast loosimist Hispaania koondise peatreener Julen Lopetegui.

Raske grupp sattus ka argentiinlastele, kelle vastasteks on väga erinevat jalgpalli viljelevad Island, Horvaatia ja Nigeeria.

"Meil vedas sellega, et me ei pea alagrupimängude vahel pikki vahemaid läbi reisima. Kuid sellest tähtsam on vaadata neid vastaseid, kellega meil tuleb mängida. Nüüd tuleb meil MM-ini jääva lühikese aja jooksul oma mängu kvaliteeti parandada, et see vastaks sellele, mida on MM-il vaja näidata," sõnas Argentina juhendaja Jorge Sampaoli.

Inglismaale loositi vastaseks Belgia koondis, mille paljud mängijad teenivad leiba just Inglismaa kõrgliigas.

"Jah, sellest tuleb tipptasemel mäng. Me teadsime, et olles teises loosipotis, tuleb meile vastaseks üks väljapaistev meeskond, mida Belgia ju viimastel aastatel on olnud. Neil on koos ilmselt nende kõigi aegade parim meeskond, meie jaoks on see suur väljakutse," kinnitas Inglismaa koondise juht Gareth Southgate.