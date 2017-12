Viljandi HC jõudis karikafinaali Põlva Serviti vastu

Teiseks pooltunniks tundus, et Viimsi saatis platsile uue meeskonna, sest kohe mitte miski ei tahtnud õnnestuda. Mulgid läksid 17:10 ette ja hakkasid vahet minut-minutilt kasvatama. Korraks paisus edu 17-le väravale ja lõpuvile kõlades olid Viljandi võidunumbrid 38:22!

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel