Reval-Sport/Padise lõpetas Reval-Sport/Mella valitsemisaja

Kolmas koht läks tänavu SK Tapale, kes alistas samuti Kehras peetud pronksimatšis HC Tallinna 21:14 (10:8). Mäng püsis tasakaalus esimese kolmveerandtunni, kuid siis tegi Tapa 7:0 vahespurdi ning võttis numbriliselt kindla võidu. Keili Kadak tõi võitjatele parimana 7 väravat, millele Mia-Marii Tedrekull ja Marjette Maie Müntser lisasid 4 tabamust. Kaotajate poolelt viskas Merit Moro edukaimana 8 väravat. „Meil hakkas mäng sujuma ning me ei visanud enam latti või posti, vaid väravasse, ning ka kaitse toimis,“ võttis Tapa loots Mare Neps lõpuspurdi lühidalt kokku. „Oleme kolmanda kohaga rahul, sest see oli maksimum, mis meil hetkel võtta oli.“

Padise naiskond liitus koduste sarjadega kaks aastat tagasi ning praeguseks hoitakse enda käes Eesti meistritiitlit ning karikavõitu. „Meie naised olid ka enne mänginud ja lootsime tippu jõuda, kuid seda ei osanud oodata, et me kohe nii edukad oleme,“ tõdes Uusküla.

