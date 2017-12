Rene Zahkna: nulliga lastes peabki seal ees olema

"Läks hästi, seda enam, et sprindis. On ju teada, et ma pigem olen laskja tüüpi. Nulliga peabki seal ees olema, nii võiks jätkata," sõnas noormees intervjuus ERR-ile. "Praegu on väsimus sees, aga mega hea meel on. Eelmine hooaeg läks nii aiataha, et iga väikene edu on kulla hinnaga."

Zahkna sõnul oli rada väga kõva ja kiire rada, kus hoogu sisse oli kerge saada, aga seda hoida oli raske: "Mõtlesin, et on tugeva rammuga poiste rada. Ilm oli minu poolel ja annan endale aru, et sõidus ma ei tohiks tegelikult nii ette praegu trügida."

Lasketiirud läbis ta enda sõnul kontrollitult, kuigi esimese tiiru viimasel lasul oli kõvasti õnne.

Homme (jälitussõidus - toim.) tuleb kindlasti väga huvitav võistlus, kui peaks rada selliseks jääma. Siis on täiesti laskevõistlus," arvas Zahkna.

Koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu vuntse Zahkna maha lõikama ei taha hakata, kuigi esimeste MK-punktide saabudes lubas Tobreluts need maha ajada: "Las kasvavad. Minule need motivatsiooni ei andnud. Minu pärast las vohab!"

Meeste jälitussõit toimub pühapäeval ning kell 16:05 algab otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis.