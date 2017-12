"Spordipühapäev": Eesti sportlased USA-s ja sportlaste biograafiad

USA ülikoolid võimaldavad õpingute ja sportlaskarjääri mõistlikku ühendamist, kuid Ameerika-elul on Eesti spordi jaoks ka omad puudused. Arutleme stuudios valiku positiivsete ja negatiivsete külgede üle ning küsime, mil määral on antud teema tõstatamine üldse vajalik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel